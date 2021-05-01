Истребители F-35 ВВС Италии прибыли в Эстонию

Впервые на охрану воздушного пространства Прибалтики прибыли истребители пятого поколения итальянских ВВС F-35 Lightning II.

Впервые на охрану воздушного пространства Прибалтики прибыли истребители пятого поколения итальянских ВВС F-35 Lightning II.

Известно, что F-35 призваны заменить в порядке ротации немецкие истребители Eurofighter Typhoon, информируют в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что церемония ротации Балтийской миссии воздушной безопасности НАТО пройдет в понедельник на авиационной базе Amari. В церемонии будут участвовать министр обороны Эстонии Калле Лаанет и замминистра обороны Италии Джорджо Мюле.

Согласно информации, истребители 13-й авиационной группы ВВС Италии заступят на круглосуточное дежурство. Их задачей станет перехват воздушных целей для их опознавания и сопровождения, а также учебно-тренировочные полеты. Подчеркивается, что именно для этого итальянские пилоты несли дежурство в Эстонии в 2018 году.