Джен Псаки назвала две предполагаемые темы переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден во время возможного саммита могут обсудить блогера Алексея Навального и ситуацию на Украине.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден во время возможного саммита могут обсудить блогера Алексея Навального и ситуацию на Украине.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что сейчас нет конкретной информации о сроках проведения встречи или подтверждения того, что саммит на уровне глав государств все же состоится. Место возможных переговоров также обсуждается. Площадками для встречи предлагали сделать Хельсинки и Вену.

Представитель американской администрации добавила, что Вашингтон продолжает интересоваться ситуацией вокруг осужденного Навального и обстановкой у границ Украины.