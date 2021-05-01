Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:32   1 Мая 2021
Политика

Джен Псаки назвала две предполагаемые темы переговоров Путина и Байдена

Джен Псаки назвала две предполагаемые темы переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден во время возможного саммита могут обсудить блогера Алексея Навального и ситуацию на Украине.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что сейчас нет конкретной информации о сроках проведения встречи или подтверждения того, что саммит на уровне глав государств все же состоится. Место возможных переговоров также обсуждается. Площадками для встречи предлагали сделать Хельсинки и Вену.

Представитель американской администрации добавила, что Вашингтон продолжает интересоваться ситуацией вокруг осужденного Навального и обстановкой у границ Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #путин #байден #псаки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров