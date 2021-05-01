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9:30   1 Мая 2021
Происшествия

Водитель без прав попал в смертельное ДТП на саратовской трассе

Водитель без прав попал в смертельное ДТП на саратовской трассе

Дорожная авария унесла жизнь 21-летнего молодого человека в Саратовской области. По данному факту проводится проверка, сообщает региональное отделение пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, молодой водитель ехал на "Жигулях" по автодороге Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак —Свободное. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП автомобилист получил тяжелые травмы, он погиб на месте происшествия. Выяснилось, что у шофера не было водительских прав. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

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