Водитель без прав попал в смертельное ДТП на саратовской трассе

Дорожная авария унесла жизнь 21-летнего молодого человека в Саратовской области. По данному факту проводится проверка, сообщает региональное отделение пропаганды УГИБДД.

Дорожная авария унесла жизнь 21-летнего молодого человека в Саратовской области. По данному факту проводится проверка, сообщает региональное отделение пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, молодой водитель ехал на "Жигулях" по автодороге Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак —Свободное. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП автомобилист получил тяжелые травмы, он погиб на месте происшествия. Выяснилось, что у шофера не было водительских прав. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.