Пентагон выразил обеспокоенность новой разработкой российского вооружения

Россия и Китай разработали оружие, которое способно вывести из строя или уничтожить американские спутники. Об этом заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд.

Россия и Китай разработали оружие, которое способно вывести из строя или уничтожить американские спутники. Об этом заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд.

Генерал ранее уже комментировал разработки РФ и КНР. В интервью газете New York Times он сообщил, что возможности двух стран в космосе вызывают у Пентагона опасения. По его словам, Россия и Китай обладают наземными системами, способными произвести точный выстрел по объекту, находящемуся за пределами атмосферы Земли.

"Китай и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве", — рассказал Реймонд в интервью газете Washington Post.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения американского генерала беспочвенны. По его словам, Россия — мирная страна и разрабатывает вооружение лишь для собственной защиты.

Реймонд отметил что сегодняшняя цель США не допустить конфликта, который начнется в космическом пространстве. Он выразил уверенность, что это зона должна быть свободной от военных столкновений.