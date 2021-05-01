Стоимость бензина снизится на 4 тысячи рублей

Стоимость бензина в России начали рассчитывать по новой формуле с 1 мая. Решение было принято Правительством РФ на фоне соотношения курса рубля и повышающихся цен на нефть.

Стоимость бензина в России начали рассчитывать по новой формуле с 1 мая. Решение было принято Правительством РФ на фоне соотношения курса рубля и повышающихся цен на нефть.

Относительно действующей ставки в рамках измененного механизма расчета индикативная цена бензина снизится на 4 тысячи рублей до конца 2021 года, пишет ТАСС.

В 2022 году запланировано уменьшить стоимость топлива на 2,7 тысячи рублей в сравнении со ставкой, установленной в Налоговом кодексе.

Еще через год правительство намерено проиндексировать индикативную цену бензина на три процента. Кроме того, возможно будет снижена до трех процентов ежегодная индексация базовой стоимости для расчета демпфера по дизельному топливу.