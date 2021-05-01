Врач Давыдов перечислил ошибки при оказании первой помощи на природе

Отсутствие попыток оказания первой помощи на природе является главной ошибкой россиян. Не каждый человек обладает подобными навыками.

Отсутствие попыток оказания первой помощи на природе является главной ошибкой россиян. Не каждый человек обладает подобными навыками.

Люди часто не предпринимают никаких попыток оказать первую медицинскую помощь из-за двух причин — боязни за свою личную ответственность и полного отсутствия знаний правил. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Врач рекомендует брать с собой на природу аптечку. Также Давыдов напомнил, что скорую помощь следует вызывать при травмах и состояниях, несущих угрозу жизни.