Вакцина "Спутник V" спасла Сан-Марино от коронавируса за несколько дней

Европейская страна Сан-Марино победила коронавирус за счет вакцинации "Спутником V". Прививку сделали почти все жители небольшого государства.

Европейская страна Сан-Марино победила коронавирус за счет вакцинации "Спутником V". Прививку сделали почти все жители небольшого государства.

Сан-Марино расположено в центре Италии и не входит в число стран Евросоюза. Государство стало единственной европейской страной, которая не получила вакцин от коронавируса западного производства, передает НТВ.

Тогда власти Сан-Марино обратились за помощью к России. Всего за несколько дней прививку в стране получили почти 28,5 тысячи человек при населении чуть больше 30 тысяч жителей. Республиканский институт Сан-Марино по соцбезопасности распространил официальное заявление о высокой и доказанной эффективности российского "Спутника V".