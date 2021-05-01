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6:40   1 Мая 2021
Общество

Вакцина "Спутник V" спасла Сан-Марино от коронавируса за несколько дней

Вакцина "Спутник V" спасла Сан-Марино от коронавируса за несколько дней

Европейская страна Сан-Марино победила коронавирус за счет вакцинации "Спутником V". Прививку сделали почти все жители небольшого государства.

Сан-Марино расположено в центре Италии и не входит в число стран Евросоюза. Государство стало единственной европейской страной, которая не получила вакцин от коронавируса западного производства, передает НТВ.

Тогда власти Сан-Марино обратились за помощью к России. Всего за несколько дней прививку в стране получили почти 28,5 тысячи человек при населении чуть больше 30 тысяч жителей. Республиканский институт Сан-Марино по соцбезопасности распространил официальное заявление о высокой и доказанной эффективности российского "Спутника V".

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#вакцина #сан-марино #коронавирус #Спутник V

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