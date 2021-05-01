Российский сенатор Пушков заявил о беспринципности Зеленского

Прошедший в Киеве "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" вызвал бурную реакцию со стороны российского сенатора Алексея Пушкова.

Прошедший в Киеве "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" вызвал бурную реакцию со стороны российского сенатора Алексея Пушкова.

В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует принципиальность. По его мнению, украинский лидер пытается угодить аудитории страны и зарубежным элитам.

"Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить", — заявил сенатор.

Ранее администрация украинского президента осудила прошедшее мероприятие. По наставлению властей правоохранительные органы Украины должны были разобраться в случившимся. По решению Нюрнбергского трибунала дивизии СС "Галичина" признана преступной организацией.