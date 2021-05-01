NASA сообщило SpaceX о приостановке контракта по лунному модулю

Действие контракта на разработку и создание лунного посадочного модуля, который NASA заключило с компанией SpaceX, временно приостановлено.

Действие контракта на разработку и создание лунного посадочного модуля, который NASA заключило с компанией SpaceX, временно приостановлено.

Приостановка контракта, как отметили в NASA, произошла из-за протестов со стороны компании Dynetics и аэрокосмической корпорации Blue Origin. Те обратились с жалобами в Главное контрольное управление США (GAO).

"В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по посадочному модулю приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", — заявили в NASA.

За лунный контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов, по данным 360tv.ru, вместе со SpaceX боролись Blue Origin и Dynetics. NASA, как ожидалось изначально, должно было выбрать две компании из трех.