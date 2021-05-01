Мясников предупредил о новой волне коронавируса из-за отказа от вакцинации

России необходимо ускорить вакцинацию населения, иначе страна может столкнуться с новыми волнами коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале.

России необходимо ускорить вакцинацию населения, иначе страна может столкнуться с новыми волнами коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале.

Вакцинация позволит сократить темп распространения коронавируса. На данный момент в РФ недостаточно высокое число привитых граждан и наблюдается существенный уровень смертности населения.

"Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию) и их никто не избежит", — написал Мясников.

Он заявил, что "выжидательно-пассивная тактика" по вопросу вакцинации населения опасна. Особенно рискуют пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.