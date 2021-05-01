Соглашение о военном сотрудничестве с США превратит Норвегию в поле битвы

Норвегия может стать полем для военного столкновения России и США в случае отказа властей изменить дислокацию потенциальных военных баз НАТО на территории королевства.

Норвегия может стать полем для военного столкновения России и США в случае отказа властей изменить дислокацию потенциальных военных баз НАТО на территории королевства.

В апреле Министерство обороны Норвегии заключило еще одно соглашение с Вашингтоном о военном сотрудничестве. Документ предполагает передачу аэропорта Ригге под контроль США. Кандидаты в депутаты королевства Ханна Берг и Ларс Твейтен потребовали от правительства вмешаться и перенести строительство, в противном случае Осло дорого заплатит за "подарок", который якобы направлен на защиту национальных интересов государства.

"Мы не хотим способствовать переходу затянувшейся холодной войны в горячий конфликт. Мы не хотим допустить превращения Норвегии в поле битвы двух держав", — отметили местные политики в совместной статье для Dagsavisen, передает "Царьград".

Активное стремление США нарастить присутствие в Евро-Арктическом регионе, в частности с привлечением НАТО, Россия расценивает как сознательное следование курсу эскалации напряженности и разрушения отношений Москвы с Осло. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.