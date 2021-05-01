Рекламу пива со Сталлоне и Шварценеггером в Татарстане признали незаконной

Публикация рекламы пива с использованием образов актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне является незаконной, заявили в управлении ФАС в Татарстане.

Публикация рекламы пива с использованием образов актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне является незаконной, заявили в управлении ФАС в Татарстане.

Конструкция ранее находилась на одной из улиц города Зеленодольска. Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рекламу признали незаконной по причине отсутствия на баннере обязательного предупреждения.

Образы звезд боевиков "рекламировали" самарское пиво. Однако среди слоганов в нарушение закона "отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя". Совершивших такое административное нарушение планируется привлечь к ответственности, передает "Царьград".