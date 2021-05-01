Заслуженный педагог РФ Снегуров оценил возможность отмены ЕГЭ

Прием вступительных экзаменов онлайн может стать первым шагом к отмене ЕГЭ для российских школьников. Такое мнение выразил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров,

Прием вступительных экзаменов онлайн может стать первым шагом к отмене ЕГЭ для российских школьников. Такое мнение выразил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров,

Педагог уверен, что сейчас профиль экзаменов видоизменяется, однако итог можно будет увидеть только в 2022 году. На данном этапе чиновники пытаются совладать с последствиями пандемии COVID-19, сообщает URA.RU.

Однако его точку зрения оспорила доцент департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк. По ее мнению, Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ из-за того, что в экзаменационный процесс вложены огромные средства. Абелюк подчеркнула, что государственный экзамен подвергается регулярной трансформации, передает "Царьград".