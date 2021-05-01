ВОЗ рекомендует использовать в экстренных случаях вакцину Moderna

Вакцина от COVID-19 компании Moderna вошла в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

Вакцина от COVID-19 компании Moderna вошла в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.

Всемирная организация здравоохранения включила в список экстренного использования американский препарат Moderna. Таким образом, он стал пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации, пишет сайт 360tv.ru, ссылаясь на официальное заявление регулятора.

До этого дня в списке были следующие вакцины: Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech, Janssen от Johnson & Johnson и два варианта вакцины от коронавируса от AstraZeneca и Оксфордского университета.