3:13 1 Мая 2021Общество
ВОЗ рекомендует использовать в экстренных случаях вакцину Moderna
Вакцина от COVID-19 компании Moderna вошла в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.
Вакцина от COVID-19 компании Moderna вошла в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.
Всемирная организация здравоохранения включила в список экстренного использования американский препарат Moderna. Таким образом, он стал пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации, пишет сайт 360tv.ru, ссылаясь на официальное заявление регулятора.
До этого дня в списке были следующие вакцины: Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech, Janssen от Johnson & Johnson и два варианта вакцины от коронавируса от AstraZeneca и Оксфордского университета.