Экономисты связали кризис в странах еврозоны с новым локдауном в ФРГ

Ограничения, введенные властями ФРГ из-за третьей волны коронавируса, привели к обвалу экономики еврозоны, считают эксперты Deutsche Welle.

Ограничения, введенные властями ФРГ из-за третьей волны коронавируса, привели к обвалу экономики еврозоны, считают эксперты Deutsche Welle.

Экономисты сослались на отчет Федерального статистического ведомства. В нем сказано, что обвал ВВП Германии в первом квартале нынешнего года составил 1,7 процента. Это сказалось на экономике соседних государства.

На спад, по мнению экспертов, повлиял новый локдаун, парализовавший потребительский спрос. За первые три месяца 2021 года совокупный ВВП стран еврозоны уменьшился на 0,6 процента.

Третья волна COVID-19 была зафиксирована не только в Германии, но и по всей Европе в середине марта, передает "Царьград". К ней привели новые мутации коронавируса и низкие темпы вакцинации населения.