США и Германия обсудят проект "Северный поток — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас проведут переговоры о газопроводе "Северный поток — 2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас проведут переговоры о газопроводе "Северный поток — 2".

Исполняющий обязанности помощника американского госслужащего по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что американская сторона будет продолжать настаивать на остановке строительства проекта. Об этом представитель Госдепартамента заявил 30 апреля на брифинге.

Ранее появилась информация, что Блинкен 2 мая намерен отправится в Великобританию для участия во встрече G7. Там он намерен провести двусторонние переговоры с некоторыми участниками саммита.

Соединенные Штаты уже не раз вводили санкции против проекта, пытаясь заморозить его строительство. Однако в Германии выступают за реализацию "Северного потока — 2". Так, недавно премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия нуждается в надежных поставках газа из России, передает "Царьград".