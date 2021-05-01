Владимир Путин утвердил закон об увековечивании памяти воинов

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов. На регионы страны будут возлагаться полномочия по уходу за захоронениями.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов. На регионы страны будут возлагаться полномочия по уходу за захоронениями.

Закон определяет порядок обращения с останками погибших солдат и поддержании воинских захоронений в должном порядке. Российские регионы будут ответственны за останки, их захоронение и перезахоронение. Также они теперь обязаны ввести перечень земель, на которых раньше велись боевые действия и предполагаемых местонахождений непогребенных останков солдат, сообщает 360tv.ru.

На проведение процедуры отводится три месяца. Место захоронения должно оберегаться от различных работ, пока не будут обнаружены все останки. Закон предусматривает упорядоченность подачи заявления об обнаружении тел воинов, на что будет отводиться три дня.