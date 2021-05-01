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1:12   1 Мая 2021
Происшествия

Петербуржцу грозит тюрьма за избиение педиатра поликлиники в Невском районе

Петербуржцу грозит тюрьма за избиение педиатра поликлиники в Невском районе

Мужчина из Санкт-Петербурга избил педиатра, который отказался делать прививку его ребенку. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в одной из поликлиник Невского района города. На прием пришла мать с маленьким ребенком, чтобы сделать прививку для профилактики опасных детских заболеваний. У маленького пациента отсутствовали показания и необходимые документы, поэтому инъекцию делать не стали.

Позже с претензией к заведующему отделением обратился отец ребенка. Там он напал на педиатра, нанес множественные удары руками и ногами. Потерпевший получил травмы головы. СУ СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по факту хулиганства. Расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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