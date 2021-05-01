Госсекретарь США Блинкен в Киеве обсудит поставки оружия на Украину

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего визита в Киев обсудит с украинскими властями поставки оружия для Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего визита в Киев обсудит с украинскими властями поставки оружия для Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Визит главы Госдепа США в Киев состоится 5-6 мая, где в ходе переговоров американская и украинская сторона обсудят возможность поставок оружия из Соединенных Штатов в Украину. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Рикер уточнил, что США готовы предоставить Незалежной как нелетальное так и летальное оружие. Также американский политик выразил уверенность, что эта тема будет поднята, так как это является частью регулярного сотрудничества с украинскими официальными лицами