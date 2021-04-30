"Медуза" в статусе СМИ-иноагента смогла заработать свыше 3 млн рублей

Счета "Медузы" пополнились на 3 млн рублей после внесения в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Средства были внесены посредством криптовалюты.

Счета "Медузы" пополнились на 3 млн рублей после внесения в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Средства были внесены посредством криптовалюты.

Минюст России ранее внес компанию SIA Medusa Project, зарегистрированную в Латвии, в реестр НКО-иноагентов. После решения ведомства издание заявило о "потере рекламодателей" и отсутствия возможности зарабатывать деньги в привычном формате. "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) попросила читателей оказать им поддержку единичными и регулярными донатами в рублях, долларах и криптовалюте, передает Федеральное агентство новостей.

Всего за день кошельки издания с криптовалютой пополнились суммой, равнозначной более 3 млн рублей. Из них 1 млн 169 тысяч рублей поступили посредством криптовалюты Etherium, еще 2 млн рублей поступило на биткоин-кошелек "Медузы". Об этом свидетельствуют данные сервиса Blockchain.info.

Сделанные через криптовалюту донаты невозможно отследить, так как они являются анонимными. Можно лишь увидеть сумму, поступившую на тот или иной счет.