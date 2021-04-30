Минздрав РФ уполномочен согласовывать кандидатуры глав региональных ведомств

Министерство здравоохранения России обязано одобрить кандидатуры председателей областных санитарных ведомств. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Министерство здравоохранения России обязано одобрить кандидатуры председателей областных санитарных ведомств. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Аналогичный порядок действий назначения министров губернаторами через процедуру согласования с федеральным ведомством действовал до 2015 года. В пояснительной к проекту записке говорилось о необходимости вернуть прежний механизм из-за невозможности достигнуть целей в сфере развития здравоохранения без согласованной деятельности профильных структур. Изменения внесены в статьи 14 и 16 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".