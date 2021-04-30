МИД РФ назвал прекращение выдачи виз посольством США "неумением работать"

В МИД РФ сочли решение посольства США ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России проявлением неэффективности работы американских дипломатов.

В МИД РФ сочли решение посольства США ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России проявлением неэффективности работы американских дипломатов.

Ничто не мешает Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве, передает ТАСС предположение министерства.

"В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", — отметили в ведомстве.

Сотрудники дипведомства заявили, что работа по визовому обслуживанию занимала достаточно большое количество времени. Поэтому прекращение консульской работы может объясняться тем, что американские дипломаты занимались в России не только своими прямыми обязанностями, сообщает "Царьград".