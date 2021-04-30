Путин обязал госслужащих сообщать о наличии иностранного вида на жительство

Госслужащие теперь будут обязаны сообщать работодателю о наличии иностранного гражданства или вида на жительство. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Госслужащие теперь будут обязаны сообщать работодателю о наличии иностранного гражданства или вида на жительство. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В законе сказано, что работники госорганов или органов местного самоуправления должны быть освобождены от занимаемых должностей при наличии у них паспорта или вида на жительство другой страны. Они сами должны сообщать об этом работодателю.

Подписанный Путиным документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.