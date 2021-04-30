Журналисты ФАН поразились красотой дворца Азема в сирийском Дамаске

Расположенный в Дамаске дворец Азема является важным туристическим объектом в Сирии. Увидеть его красоту смогли журналисты Федерального агентства новостей (ФАН).

Расположенный в Дамаске дворец Азема является важным туристическим объектом в Сирии. Увидеть его красоту смогли журналисты Федерального агентства новостей (ФАН).

Дворец Азема находится в старой части сирийской столицы. Его архитектура заметно отличается от современных кварталов Дамаска. Старый город наделен особой атмосферой, позволяющей погрузиться в культуру республики. Одним из красивейших мест города является дворец Азема, возведенный в середине 18-го века наместником турецкого султана Асад-пашой аль-Аземом, передает ФАН.

Увидеть архитектурный объект приезжают туристы со всего мира. Путешественники получают возможность ознакомиться с жизнью сирийцев того времени, их традициями и предметами обихода.