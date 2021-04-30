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21:42   30 Апреля 2021
Общество

Попова указала на отсутствие оснований для запрета на перемещения внутри РФ

Попова указала на отсутствие оснований для запрета на перемещения внутри РФ

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет не вводить ограничения на перемещения граждан внутри страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Никаких оснований для введения такого запрета, по словам Поповой, сейчас нет. В России ситуация с распространением коронавируса является стабильной.

"Безусловно, в мире ситуация очень напряженная... в РФ пока мы находимся в стадии стабильной, значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет", — подчеркнула глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия-24".

Попова призвала россиян соблюдать меры профилактики во время майских праздников. В этом случае, по ее словам, ситуация с коронавирусом в стране не осложнится.

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#роспотребнадзор #попова #коронавирус

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