Ученый рассказал, чем Крым мог бы ответить Украине на водную блокаду

Часть украинских территорий, в частности, города Мелитополь и Мариуполь и прилегающие к ним районы пользуются «крымской» пресной водой.

Часть украинских территорий, в частности, города Мелитополь и Мариуполь и прилегающие к ним районы пользуются «крымской» пресной водой.

С таким заявлением в эфире телеканала «Первый Севастопольский» выступил кандидат геологических наук Виталий Лысенко, по словам которого вода, сбегающая с Крымских гор и распределяющаяся затем по полуострову, частично доходит и до южных районов Украины.

Таким образом, часть скважин, из которых пресную воду получают Мариуполь и Мелитополь, наполняются водой из Крыма, подчеркнул эксперт.

«Часть наших осадков, которые выпадают в горном Крыму, они по карстовым полостям, по тектоническим разъемам уходят в равнинный Крым, а из равнинного Крыма они поступают на Украину, — объяснил Лысенко. — Водоносный горизонт продолжается аж до Украины и, в принципе, имеются скважины, которые, будем говорить, очень сильно, если бы мы здесь перекрыли под землей, то у них, это Мелитопольский район, Мариуполь – вот до куда доходит наша крымская вода».

Напомним, в ходе референдума, организованного в Донецкой области Украины весной 2014 года, жители Мариуполя в большинстве своем проголосовали за неподчинение киевским властям, вставшим во главе страны в результате государственного переворота, и за провозглашение независимой Донецкой Народной Республики. Таким образом Мариуполь считается вторым по численности городом ДНР, который летом 2014 года был захвачен войсками ВСУ.