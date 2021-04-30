Сатановский рассказал, о чем россияне будут вспоминать в будущем

Президент России Владимир Путин может войти в историю как самый договороспособный и наиболее настроенный на конструктивное сотрудничество с Западом глава государства.

Президент России Владимир Путин может войти в историю как самый договороспособный и наиболее настроенный на конструктивное сотрудничество с Западом глава государства.

Такое мнение в личном Telegram-канале изложил известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, который также отметил, что антироссийские санкции не приведут ни к чему из того, чего хотели бы добиться те, кто их вводит – этого не происходило раньше, не произойдет и сейчас.

По словам эксперта, никакие попытки расколоть или ослабить Россию, которые без устали предпринимают американцы, не будут успешны, пока жив Владимир Путин.

При этом Путин покинет пост главы государства только тогда, когда сам этого захочет, добавил Сатановский. А уйдя с поста президента, он не только оставит после себя самостоятельно подобранного преемника, но и сохранит личное влияние на институты государственной власти, как это ранее сделал бывший президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

«При нем страна точно не расколется. После него, Бог весть, но никакие попытки ослабить Россию и ее развалить при живом Путине ни к каким результатам, на которые рассчитывают американцы, не приведут - это точно», - подчеркивает Сатановский.

Но, если даже предположить, что усилия Запада по развалу России увенчаются успехом, как это в свое время произошло с Советским Союзом, самим инициаторам этого процесса результат вряд ли понравится, считает эксперт.

«Поскольку тут велика вероятность того, что или тычинка пойдет вдребезги, или пестик пополам. Если, читатель, ты понимаешь, о чем это… , — рассуждает Сатановский. — Опять же, крайне велика вероятность того, что Путин войдет в историю, как наиболее настроенный на конструктивное сотрудничество с Западом правитель России».

Потому что все прочие российские политики будут вести себя по отношению к Запалу гораздо жестче, хотя там этого пока не понимают и не ценят, а потому сами же «роют себе могилу».

Но и внутри России, если Запад добьется своего и поменяет в Кремле руководство, совершенно точно станет только хуже, подчеркивает политолог. В этом можно не сомневаться, так как всем странам, где Запад поставил своих наместников, «пришел капец», несмотря на все сладкие сказки про демократию. И список этих стран продолжает пополняться.

В России же сейчас «второй застой», отмечает Сатановский. Это время последующие поколения будут вспоминать, как период сытости, материального процветания и стабильности. Ну а потом обязательно станет хуже, предсказывает эксперт, так как, по его словам, иначе не бывает.

«При царе и при советской власти тоже причитали: «Ах, душно вокруг, душно»… Локти потом кусали. Так что и нам ничего другого не светит. Бог же Троицу любит, а два раза мы уже напарывались. Первый все 1913 год вспоминали, второй по части сверхдержавы ностальгируем», — напомнил политолог.

Такая, по его словам, в России традиция.