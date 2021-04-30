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21:07   30 Апреля 2021
Политика

Политолог Калачев оценил шансы Австрии провести российско-американский саммит

Политолог Калачев оценил шансы Австрии провести российско-американский саммит

Австрия не раз проводила на своей территории важные встречи на высочайшем уровне. В связи с этим встреча российского и американского лидеров в Вене выглядела бы закономерной.

Политолог Константин Калачев в беседе с журналистами сайта 360tv.ru поделился мнением о предложении канцлера Австрии Себастьяна Курца провести в Вене встречу между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Калачев сказал, что для организации подобного мероприятия необходима нейтральная страна, которой так кстати является Австрия. Собеседник напомнил, что власти европейского государства в 1955 году подписали договор о внеблоковом статусе государства. Согласно документу, страна не может состоять в военных союзах.

Собеседник отметил, что Вена всегда придерживалась нейтралитета в проведении внешней политики с учетом своего особого статуса на международной арене. Исходя из этого Калачев заключил, что у Австрии есть все шансы провести встречу глав двух держав.

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