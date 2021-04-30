Эксперты "Время покажет" обсудили скандальное видео про "НЛО из России"

Гости передачи "Время покажет" обсудили, зачем США обвиняют Россию в НЛО и энергетических атаках.

Гости передачи "Время покажет" обсудили, зачем США обвиняют Россию в НЛО и энергетических атаках.

Россия должна гордиться тем, что ее обвиняют в создании НЛО, которые были замечены вблизи военных баз США. Об этом заявил в студии программы "Время покажет" американский журналист Майкл Бом.

Напомним, на снятом в июле 2019 года видео запечатлен неопознанный летающий объект в форме треугольника, который завис над ракетоносным эсминцем "Рассел" ВМС США. Экс-сенатор США Гарри Рид заявил, что к этому причастна Россия.

Депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Сватковский в эфире передачи в шутливой форме отметил, что Илон Маск что-то "запустил не туда". Приятно, что такой высокотехнологический объект приняли за российский, добавил он.

Однако фантазии американцев на этом не заканчиваются. Не так давно представители США заявили, что Россия нападает на американцев при помощи энергетического оружия. Таинственные атаки произошли в ноябре прошлого года.

"Они привели к изнурительным симптомам у десятков людей", — писало CNN.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк предположил, что это то самое оружие, которое может "отклонить ось земли для смены поля, как говорил политик Владимир Жириновский". Спикер считает, что Пентагон значительно отстает в разработках современного оружия от России, поэтому придумывает небылицы, чтобы получить больше бюджетных денег.

Американский журналист Майкл Бом с иронией заметил, что России нужно гордиться такими обвинениями. Он подчеркнул, что настоящее энергетическое оружие — это его оппоненты, которые "орут и оскорбляют".