Начальник отдела МВД Башкирии попал под статью о злоупотреблении полномочиями

Начальник отдела Главного следственного управления МВД по Башкирии стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчину арестовали.

Начальник отдела Главного следственного управления МВД по Башкирии стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчину арестовали.

По данным ведомства, обвиняемый вступил в сговор с адвокатом хозяина автосалона "КамаАвтоТорг" и отменил решение следователя о признании автомобилей вещественными доказательствами и обеспечительную меру в виде ареста. В результате машины были проданы, а потерпевшие не смогли рассчитывать на возмещение ущерба.

В ходе проверки полиция проверила доходы подозреваемого и установила, что чиновник стал обладателем элитной квартиры, земельного участка, коттеджа и автомобиля бизнес-класса. Сам правоохранитель пытался скрыть имущество от декларирования, оформив его на близких родственников, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.