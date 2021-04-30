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20:17   30 Апреля 2021
Общество

Онищенко раскрыл "ахиллесову пяту" российского здравоохранения

Онищенко раскрыл "ахиллесову пяту" российского здравоохранения

Российскому здравоохранению следует расширить сеть лабораторий для выявления инфекций в медучреждениях страны, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Необходимость в количестве лабораторий для тестирования на вирусы резко выросла в России с приходом пандемии коронавируса. Еще со времен Советского Союза не принято оборудовать такие помещения в российских больницах и поликлиниках, обратил внимание Онищенко. По мнению депутата, эту ошибку необходимо исправлять.

"Это у нас ахиллесова пята. Еще с советского периода ведется политика, что в лечебных учреждениях такие лаборатории не нужны", — заявил Онищенко в комментарии "ПолитЭксперту".

Роспотребнадзор решил расширить сеть лабораторий для тестирования на коронавирус с помощью частных негосударственных клиник, рассказал депутат в беседе с журналистами. Такая мера позволит ведомству оперативно собирать и отслеживать данные о распространении COVID-19 в стране, объяснил депутат.

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#россия #онищенко #коронавирус #ахиллесова пята

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