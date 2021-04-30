Полиция США боится показать видео смертельной погони за машиной с подростками

Сотрудники полиции устроили погоню за подростками со смертельным исходом. Теперь стражи порядка не рискуют обнародовать видео инцидента, в котором погиб 16-летний Иремамбер Сикап.

Сотрудники полиции устроили погоню за подростками со смертельным исходом. Теперь стражи порядка не рискуют обнародовать видео инцидента, в котором погиб 16-летний Иремамбер Сикап.

Подробности выяснил российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Его сотрудники подчеркнули, что американские силовики совершили необоснованный акт насилия, сообщал ФАН.

Погоня была в городе Гонолулу. В машине находились молодые люди в возрасте от до 22 лет. По данным силовиков, Сикап был за рулем угнанного пикапа. Стражи порядка утверждают, что он ехал с превышением скорости и опасно маневрировал. По неизвестной причине полицейские открыли огонь по пикапу, выпустив в него пять пуль. Водитель был убит на месте, несколько подростков были ранены.

По прошествии недели стражи порядка так и не объяснили, почему начали стрельбу. До сих пор не были обнародованы записи погони, сделанные камерами наблюдения, хотя родные убитого настаивали на этом. Стражи порядка обвинили молодых граждан в грабеже и разбое.