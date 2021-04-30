Экс-замминистра культуры Удмуртии получил девять лет колонии за взятку

Бывший чиновник из Удмуртии получил девять лет за коррупцию. Он также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет.

Бывший чиновник из Удмуртии получил девять лет за коррупцию. Он также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет.

Суд Ижевска вынес приговор бывшему заместителю министра культуры Удмуртии Алексею Петрову. Его признали виновным в получении взятки. Подсудимый проведет девять лет в колонии строгого режима и должен выплатить штраф в размере 2,8 млн рублей.

Фигурант был задержан в ноябре 2019 года. По данным следствия, будучи директором Государственного театра кукол Удмуртии, он потребовал у предпринимателя, с которым у театра был подписан контракт на поставку кресел, "денежное вознаграждение". Чиновника задержали с поличным при получении денег. Было возбуждено уголовное дело.