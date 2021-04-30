Пушков рассказал о главной цели «возвращения» Нуланд 

Виктория Нуланд, которую назначили заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, имеет негативный багаж отношений с РФ, поэтому для российско-американских отношений эти назначение не несет ничего хорошего.

Виктория Нуланд, которую в США назначили заместителем госсекретаря по политическим вопросам, имеет негативный багаж отношений с РФ, поэтому для российско-американских отношений эти назначение не несет ничего хорошего.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, администрация президента США Джо Байдена этим назначением Виктории Нуланд в Госдепартамент подтвердила курс на продолжение конфронтации с Россией.

«Само назначение Нуланд – это уже акт эскалации, — уверен Алексей Пушков. — Такие политики, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются. Она сторонница жесткого курса по отношению к России. Это политическая фигура, созданная для конфронтации. Поэтому ее назначение опровергает вашингтонскую риторику относительно того, что они не хотят эскалации с Москвой».

Также Пушков напомнил, что Виктория Нуланд является специалистом по организации оранжевых революций. Она продемонстрировала это своей работой на Украине. И теперь, по мнению сенатора, она продолжит действовать в том же духе на молдавском и белорусском направлениях.

Таким образом в назначении Виктории Нуланд нет ничего позитивного для российско-американских отношений, заключил сенатор.

Напомним, кандидатура Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам была предложена новым президентом США Джо Байденом вскоре после его инаугурации в январе 2021 года.

30 апреля Сенат США единогласно утвердил Викторию Нуланд на эту должность, о чем свидетельствуют результаты голосования.

Комментируя это назначение, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Виктория Нуланд, ранее работавшая помощником главы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии, доставит России немало хлопот.

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