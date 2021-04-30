Лена Миро раскритиковала коллег Прокловой за реакцию на ее скандальное интервью
Известный блогер Лена Миро считает, что коллегам покойного актера Олега Табакова не следовало комментировать интервью Елены Прокловой.
В беседе Елены Прокловой с Лерой Кудрявцевой артистка не стала называть имя обидчика, который ее домогался. Однако зрители, а за ним и знаменитости, сопоставив факты, решили, что она говорила об Олеге Табакове.
Коллеги актрисы набросились на нее, ругая за излишнюю откровенность и опорочивание чести именитого актера, в связи с чем допустили большую ошибку, уверена Лена Миро. Блогер раскритиковала коллег Прокловой за реакцию на ее скандальное интервью. Своими комментариями в попытке "обелить" Олега Табакова российские артисты только бросили тень на его репутацию и опорочили его честное имя. В доказательство своих слов Миро вспомнила слова Лии Ахеджаковой. Она назвала интервью артистки "омерзительным" и неожиданно начала защищать актера.
"Да ты, Ахеджакова, уже все сказала — что тут добавить? Сама решила, сама приплела Табакова. Впрочем, и все остальные сделали то же самое — сдали покойного Палыча. Все на него подумали, включая Зудину", — высказалась блогер на своей странице в "Живом журнале".
Сама Лена Миро добавила, что не верит словам Елены Прокловой. В конце своей публикации она в очередной раз высказалась по поводу поведения артистов, которое только скомпрометировало Олега Табакова, и резюмировала, что "с такими друзьями врагов не надо".