Лена Миро раскритиковала коллег Прокловой за реакцию на ее скандальное интервью

Известный блогер Лена Миро считает, что коллегам покойного актера Олега Табакова не следовало комментировать интервью Елены Прокловой.

Известный блогер Лена Миро считает, что коллегам покойного актера Олега Табакова не следовало комментировать интервью Елены Прокловой.

В беседе Елены Прокловой с Лерой Кудрявцевой артистка не стала называть имя обидчика, который ее домогался. Однако зрители, а за ним и знаменитости, сопоставив факты, решили, что она говорила об Олеге Табакове.

Коллеги актрисы набросились на нее, ругая за излишнюю откровенность и опорочивание чести именитого актера, в связи с чем допустили большую ошибку, уверена Лена Миро. Блогер раскритиковала коллег Прокловой за реакцию на ее скандальное интервью. Своими комментариями в попытке "обелить" Олега Табакова российские артисты только бросили тень на его репутацию и опорочили его честное имя. В доказательство своих слов Миро вспомнила слова Лии Ахеджаковой. Она назвала интервью артистки "омерзительным" и неожиданно начала защищать актера.

"Да ты, Ахеджакова, уже все сказала — что тут добавить? Сама решила, сама приплела Табакова. Впрочем, и все остальные сделали то же самое — сдали покойного Палыча. Все на него подумали, включая Зудину", — высказалась блогер на своей странице в "Живом журнале".

Сама Лена Миро добавила, что не верит словам Елены Прокловой. В конце своей публикации она в очередной раз высказалась по поводу поведения артистов, которое только скомпрометировало Олега Табакова, и резюмировала, что "с такими друзьями врагов не надо".