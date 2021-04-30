Дочь тренера оказалась в микроавтобусе, попавшем в смертельное ДТП на Ставрополье

Дочь тренера детской баскетбольной команды ехала в автобусе, который попал в смертельное ДТП на трассе Астрахань — Элиста. Она получила травмы.

Дочь тренера детской баскетбольной команды ехала в автобусе, который попал в смертельное ДТП на трассе Астрахань — Элиста. Она получила травмы.

Тренер детей и ее несовершеннолетняя дочь получили легкие травмы в результате аварии и отказались ехать в медучреждение. Наставница находится на месте ЧП, сообщает ФАН.

Микроавтобус и большегруз столкнулись в Грачевском районе Ставропольского края. В аварии погибли пятеро детей. Юные баскетболисты направлялись в Черкесск из Волгограда на соревнования. По предварительным данным, спровоцировать ДТП мог опасный маневр большегруза.

Пострадавшие были направлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Возраст спортсменов составляет 12–14 лет.