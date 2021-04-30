СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с детьми на Ставрополье

Прокуратура выяснит обстоятельства крупной аварии с детьми на трассе Светлоград — Ставрополь. Большегруз столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 детей.

Прокуратура выяснит обстоятельства крупной аварии с детьми на трассе Светлоград — Ставрополь. Большегруз столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 детей.

Полиция начала расследовать уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором погибли пять детей.

По данным прокуратуры, в момент трагедии в микроавтобусе ехали 18 детей. Организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Смертельная авария с участием КамАЗа и микроавтобуса "Мерседес — Спринтер" произошла недалеко от населенного пункта Ямки. В результате столкновения машин погибли пятеро детей.

Ранее ФАН сообщал, что среди пострадавших оказалась дочь тренера. Она получила легкие ушибы и отказалась от госпитализации.