В Санкт-Петербурге суд выпустил из изолятора главу Кировского района

Глава Кировского района выступал фигурантом дела о превышении полномочий на сумму более 600 млн рублей. За содействие следствию судом было принято решение его отпустить.

Глава Кировского района выступал фигурантом дела о превышении полномочий на сумму более 600 млн рублей. За содействие следствию судом было принято решение его отпустить.

Следствием установлено, что в результате неправомерных действий чиновника образовалась кредиторская задолженность. Долги привели к банкротству предприятия "Водоканал Кировского района". Обвиняемого осудили по статье "Превышение должностных полномочий".

Глава района пошел на сотрудничество со следствием и раскрыл дополнительные данные, поэтому ходатайство об изменении меры пресечения было удовлетворено. В итоге чиновник получил запрет определенных действий. Подсудимому запрещено посещать места массового скопления людей и общественные мероприятия, разглашать данные предварительного расследования, общаться с рядом лиц, использовать средства связи, отправлять и получать любые сообщения, препятствовать судебному производству по уголовному делу.

В ходе обысков на госпредприятии была задержана его директор. Установлено, что она заключала заведомо подложные и невыгодные договоры, которые и привели к банкротству "Водоканала Кировского района". Следствие продолжается.