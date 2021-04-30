Волков "забыл" упомянуть о заслугах Навального в ролике о роспуске сети штабов ФБК

Менеджер проектов основателя организации-иноагента Алексея Навального Леонид Волков опубликовал YouTube-ролик, в котором объявил о роспуске сети штабов блогера.

Менеджер проектов основателя организации-иноагента Алексея Навального Леонид Волков опубликовал YouTube-ролик, в котором объявил о роспуске сети штабов блогера.

Штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинг) "больше нет", заявил Волков. После чего он перечислил свои заслуги и достижения. Об основателе ФБК (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексее Навальном, который отбывает наказание по делу "Ив Роше", Леонид Волков вспомнил в последнюю очередь, отмечает "ПолитЭксперт".

"Я руководил сетью штабов много лет, а сначала я ее строил и отдал ей четыре года жизни и безумно напряженной работы. Мы начали вместе с вами в феврале 2017 года с Санкт-Петербурга. Потом мы объехали с Алексеем Навальным десятки регионов страны", — рассказал он.

В марте этого года СМИ обратили внимание на "переезд" воскресных стримов Волкова на YouTube-канал "Навальный Live". Журналисты предположили, что это связано с отсутствием интереса к роликам у пользователей. Волков ранее заявлял, что личный канал для него в приоритете. Однако после ареста Навального ситуация изменилась. Появились версии, что Леонид Волков осознанно захватывает медиаресурсы ФБК. В новом ролике Волков предпочел умолчать о текущем состоянии здоровья своего соратника Навального, попытавшись привлечь внимание пользователей исключительно к себе.