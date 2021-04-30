18:56 30 Апреля 2021Происшествия
Минимум 30 человек стали жертвами взрыва на востоке Афганистана
Мощный взрыв бомбы произошел в провинции Логар, расположенной в восточной части страны, к юго-востоку от Кабула.
Мощный взрыв бомбы произошел в провинции Логар, расположенной в восточной части страны, к юго-востоку от Кабула.
По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков людей в результате взрыва бомбы получили различной степени ранения, сообщает РИА со ссылкой на местный телеканал.
Смертельный инцидент произошел в столице провинции — городе Поле-Алам. Информации об организаторах атаки не поступало. Пока ни одна из местных террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Выяснение обстоятельств ЧП продолжается.