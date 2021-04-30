Мужчины-одиночки оказались более подвержены риску развития рака

Одинокие мужчины более уязвимы перед онкологическими заболеваниями, заявили исследователи из Университета Восточной Финляндии.

Одинокие мужчины более уязвимы перед онкологическими заболеваниями, заявили исследователи из Университета Восточной Финляндии.

Ученые привлекли к эксперименту 2570 мужчин среднего возраста. После многолетних исследований специалисты обнаружили рак у 649 из них. Еще более 280 скончались на фоне активного развития онкологических заболеваний. Одиночество — это такой же негативно влияющий на здоровье фактор, как курение или избыточный вес, считают исследователи.

"Одиночество повышает риск развития рака на 10%. При этом связь наблюдается независимо от возраста, образа жизни, качества сна, веса, сердечных факторов риска и социально-экономического статуса", — объяснили ученые.

Вероятность смерти при раке оказалась выше у тех мужчин, кто никогда не был женат, развелся или овдовел. Важную роль в оценке влияния одиночества на мужчину играет его восприятие, убеждены исследователи. Например, одинокий человек, мыслящий позитивно, менее подвержен рискам различных заболеваний.