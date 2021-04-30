МИД России опубликовал санкционный список в отношении Евросоюза

Москва ввела ответные санкции в отношении Брюсселя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Москва ввела ответные санкции в отношении Брюсселя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Список включает имена восьми граждан государств — членов Европейского союза. Под российские рестрикции попали, в частности, председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш и замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Решение Москвы связано с ограничениями Евросоюза в отношении шести россиян, о введении которых было объявлено 2 и 22 марта, отметили представители внешнеполитического ведомства. По их словам, односторонние санкции ЕС не соответствуют основополагающим нормам международного права.