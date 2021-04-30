«Ветеранские вести» пожаловались в СК РФ на песню Манижи для Евровидения

Перед подачей обращения в органы издание заручилось поддержкой юристов и лингвистов.

Газету «Ветеранские вести» возмутила песня Russian Woman, с которой российская исполнительница Манижа планирует представлять страну на международном конкурсе Евровидение. По мнению публицистов, в ее тексте прослеживаются «признаки возбуждения ненависти либо вражды».

Вместе с соответствующими заключениями юристов и лингвистов обращение направили в Следственный комитет Российской Федерации для проведения проверки, рассказал на брифинге, посвященном партнерам Медиагруппы «Патриот», руководитель издания Вячеслав Калинин.

«Некая российская исполнительница под флагом России на этом фриковом конкурсе будет выступать с песней, в которой, на наш взгляд, не совсем корректно рассказывается о русской женщине», — пояснил свою позицию руководитель «Ветеранских вестей».

Ранее в нидерландском Роттердаме рабочие приступили к монтажу сцены для проведения Евровидения-2021. По словам организаторов, это будет «самое сложное телевизионное шоу в голландской истории».