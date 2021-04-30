Глава Медиагруппы "Патриот" заявил, что возлагает большие надежды на региональные СМИ

Об этом он рассказал в заключительной части брифинга, посвященного обсуждению планов и проектов партнеров медиагруппы.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что возлагает большие надежды на проекты региональных изданий. Об этом он рассказал на брифинге, посвященному партнерам «Патриота».

«Мы хотели показать, что интересная повестка присутствует не только в федеральных СМИ», — объяснил свою позицию Столярчук.

Он добавил, что медиагруппа в своей работе не забывает о региональных средствах массовой информации и будет стараться чаще проводить подобные мероприятия, чтобы люди могли узнать о работе различных патриотических изданий.