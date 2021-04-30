Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:24   30 Апреля 2021
Политика

Глава Медиагруппы "Патриот" заявил, что возлагает большие надежды на региональные СМИ

Глава Медиагруппы "Патриот" заявил, что возлагает большие надежды на региональные СМИ

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что возлагает большие надежды на проекты региональных изданий. Об этом он рассказал на брифинге, посвященному партнерам «Патриота».

«Мы хотели показать, что интересная повестка присутствует не только в федеральных СМИ», — объяснил свою позицию Столярчук.

Он добавил, что медиагруппа в своей работе не забывает о региональных средствах массовой информации и будет стараться чаще проводить подобные мероприятия, чтобы люди могли узнать о работе различных патриотических изданий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сми #медиагруппа патриот #столярчук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров