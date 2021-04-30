Юные баскетболисты погибли в ДТП с КамАЗом на ставропольской трассе

Трагедия произошла на 536-м километре автомобильной дороги Астрахань — Элиста. Предварительно известно о пяти погибших детях.

Трагедия произошла на 536-м километре автомобильной дороги Астрахань — Элиста. Предварительно известно о пяти погибших детях.

По данным источника ФАН, детская баскетбольная команда ехала в микроавтобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования. В результате столкновения микроавтобуса и большегруза погибли пятеро подростков.

Всего в автобусе находились 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих взрослых. Пострадавшим пассажирам микроавтобуса оказывается помощь. О состоянии водителя КамАЗа информации не поступало.

Правоохранители выясняют причину столкновения и все обстоятельства смертельной аварии. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.