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17:57   30 Апреля 2021
Происшествия

Юные баскетболисты погибли в ДТП с КамАЗом на ставропольской трассе

Юные баскетболисты погибли в ДТП с КамАЗом на ставропольской трассе

Трагедия произошла на 536-м километре автомобильной дороги Астрахань — Элиста. Предварительно известно о пяти погибших детях.

По данным источника ФАН, детская баскетбольная команда ехала в микроавтобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования. В результате столкновения микроавтобуса и большегруза погибли пятеро подростков.

Всего в автобусе находились 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих взрослых. Пострадавшим пассажирам микроавтобуса оказывается помощь. О состоянии водителя КамАЗа информации не поступало.

Правоохранители выясняют причину столкновения и все обстоятельства смертельной аварии. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

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#дети #авария #дтп #смерть

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