Минздрав РФ подготовил приказ о проверке некоторых водителей на наркотики

Водителей, которых ранее лишали прав за езду в нетрезвом состоянии, начнут проверять на наркотики.

Водителей, которых ранее лишали прав за езду в нетрезвом состоянии, начнут проверять на наркотики.

Минздрав России обновил проект приказа о проведении обязательного медицинского освидетельствования владельцев транспортных средств. Документ предлагает проверять на наркотики тех водителей, которых ранее лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе министерства.

"Нормы порядка дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных прав за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства", — сказано в сообщении.

Предлагаемое нововведение должно снизить смертность в ДТП по вине водителей, которые находились за рулем в пьяном виде. Кроме того, выявление пациентов с наркологической зависимостью на ранних стадиях должно сформировать у них достаточную мотивацию для ведения здорового образа жизни, уверены в здравоохранительном ведомстве.