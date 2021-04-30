Санкции на немецкий газ из-за «СП-2» обеспечат США положение цугцванга

США уже сделали все, что было в их силах, чтобы максимально осложнить запуск российского газопровода «СП – 2». Единственное, что они могут предпринять еще – это обложить санкциями немецкую распределительную сеть, но это стало бы ударом по всей Европе.

Соединенные Штаты Америки уже сделали все, что было в их силах, чтобы максимально осложнить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», единственное, что они могут предпринять еще – это обложить санкциями немецкую распределительную сеть, но это стало бы ударом по всей Европе.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

В частности, эксперт напомнил, что на конец марта 2021 года газопровод, который напрямую безо всяких стран-посредников свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, был готов на 95%. В общей сложности строителям оставалось проложить 121 километр по двум ниткам трубопровода.

При этом американцы, стремящиеся помешать завершению российско-германского проекта, уже обложили санкциями и суда-трубоукладчики, и подрядчиков, и даже страховые компании и банки, дающие гарантии под страховку.

Если США пойдут еще дальше и введут санкции против немецкой газораспределительной сети, это станет ударом пот всей Европе и вызовет неустойчивость в ЕС, уверен Дробницкий.

«Нынешняя элита это все, конечно, проглотит, но начнется такая же внутренняя буря, как в 2016 году, когда на выборах будут выскакивать совершенно непонятные партии популистского толка, как их называют, «партии Путина», — предупредил эксперт. — Поэтому ситуация цугцванга, нужно что-то делать по «Северному потоку – 2», по Донбассу».

Также политолог отметил, что с самого начала было ясно, что России скорее всего не дадут построить новый газопровод, используя импортные технологии. Поэтому на будущее в Москве должны сделать соответствующие выводы, например, что в определенных областях Россия должна иметь собственные, ни от кого не зависящие технологии, заключил Дробницкий.