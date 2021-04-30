«Ветеранские вести» запустили проект, который помогает отследить путь павших героев войны

Руководитель информационного агентства Вячеслав Калинин рассказал, что их проект помогает родственникам наконец узнать о судьбе своих близких, погибших в Великой Отечественной войне.

Партнер Медиагруппы «Патриот», информагентство «Ветеранские вести» запустило проект, который помогает родственникам погибших героев войны узнать их судьбу. Об этом на пресс-конференции «Патриота» рассказал руководитель издания Вячеслав Калинин.

«Десятки людей обращаются к нам с просьбой найти людей с фронта. Это и пожилые и инвалиды. Мы приглашаем всех неравнодушных к этому проекту. Это будет большая значимая помощь», — объяснил главный редактор «Ветеранских новостей».

Он добавил, что информагентство также планирует 5 декабря провести открытый показ фильма «Тася», приуроченного к празднованию победы в Великой Отечественной войне и годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой.