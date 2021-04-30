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17:58   30 Апреля 2021
Россия

«Ветеранские вести» запустили проект, который помогает отследить путь павших героев войны

«Ветеранские вести» запустили проект, который помогает отследить путь павших героев войны

Партнер Медиагруппы «Патриот», информагентство «Ветеранские вести» запустило проект, который помогает родственникам погибших героев войны узнать их судьбу. Об этом на пресс-конференции «Патриота» рассказал руководитель издания Вячеслав Калинин.

«Десятки людей обращаются к нам с просьбой найти людей с фронта. Это и пожилые и инвалиды. Мы приглашаем всех неравнодушных к этому проекту. Это будет большая значимая помощь», — объяснил главный редактор «Ветеранских новостей».

Он добавил, что информагентство также планирует 5 декабря провести открытый показ фильма «Тася», приуроченного к празднованию победы в Великой Отечественной войне и годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой.

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