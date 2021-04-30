Губернатор Голубев начал борьбу с кризисом на ростовских рынках

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию на рынках Аксайского района на фоне прошедших операций спецслужб.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию на рынках Аксайского района на фоне прошедших операций спецслужб.

Ранее СМИ сообщали о масштабной спецоперации, проведенной на аксайских рынках под Ростовом. Более трех тысяч правоохранителей оцепили несколько торговых площадок и проверили законность их работы. Сотрудники спецслужб задержали более 400 нелегальных иммигрантов.

Голубев в эфире одного из местных телеканалов заверил, что ситуация в районе находится под постоянным контролем властей. Главной задачей правительства региона является поддержка добросовестных предпринимателей, торгующих на упомянутых площадках.

"Нужно минимизировать последствия или потери, которые возникли, поэтому мной даны поручения экономическому блоку отработать возможные варианты поддержки", — сказал Голубев.

Он отметил, что с предпринимателями на фоне случившегося кризиса работают компетентные юристы и представители правительства.