Группа ГАЗ запустила в серию новый автобус «Вектор Next» на газовом топливе

Высокоэкологичная новинка рассчитана на работу в сложных дорожных условиях.

На автобусном заводе «Группы ГАЗ» в городе Павлово Нижегородской области стартовало производство автобусов «Вектор NEXT», которые работают на сжатом природном газе. Новинка длиной 8,8 метра расширит линейку высокоэкологичных автобусов «Группы ГАЗ», сообщает информационный портал «Сделано у нас».

Из всей флагманской линейки Павловского автобусного завода «Вектор NEXT» является самой вместительной моделью: автобус рассчитан на 59 мест, 23 из которых посадочные. Машина также оснащена российским двигателем ЯМЗ-534, мощность которого составляет 170 лошадиных сил.

Новинку изготавливают в модификации «Доступная среда». От других видов она отличается вместительной накопительной площадкой, низким уровнем пола в задней части автобуса, креплениями для инвалидных колясок, а также кнопкой связи с водителем. На одной заправке «Вектор NEXT» может проехать около 600 километров благодаря газовым баллонам.

Новый автобус также отличается плавностью хода на дорогах самых разных категорий и улучшенной управляемостью. За надежное замедление «Вектора NEXT» в опасных дорожных условиях отвечает пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами. Производители дают гарантии на срок до трех лет.